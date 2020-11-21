Производители “зеленой” электроэнергии подали исков против Украины на 1 млрд грн – глава ассоциации

21.11.2020, 13:28, Новости дня

Сумма исков к госпредприятию “Гарантированный покупатель” (“ГарПок”) от производителей “зеленой” электроэнергии приближается к 1 млрд грн. Как пишет “Интерфакс-Украина”, об этом сообщил директор Ассоциации солнечной энергетики Украины (АСЭУ) Артем Семенишин на пресс-конференции 20 ноября.

“Исков к “ГарПоку” от солнечных, ветровых и биоэнергетических компаний уже подано до 1 млрд грн. Одновременно мы говорим о перспективе международных арбитражей, и здесь суммы будут измеряться уже несколькими миллиардами евро”, – сказал он.

Семенишин добавил, что долг “ГарПока” перед производителями достиг 25 млрд грн.

“Несмотря на обязательства правительства по меморандуму с инвесторами, предусматривающие, в частности, погашение 40% долга на 1 августа до конца года, источники его погашения так и не определены”, – заявил директор АСЭУ.

Он также обратил внимание, что в проекте бюджета на 2021 год не заложены средства на оплату “зеленой” электроэнергии, как это предусмотрено законом №810-IX.

“Архитектура 2020 года по расчетам с “зелеными” будет повторяться в 2021 году. Правительство не предпринимает необходимых мер для решения вопросов. Отрасль осталась без поддержки”, – подчеркнул Семенишин.

При этом глава АСЭУ отметил, что обращения к правительству о погашении задолженности перед ВИЭ-генерацией, в том числе от профильных ассоциаций, бизнес-объединений и послов стран, чьи инвесторы представлены в Украине, не дают должного результата.

“Фидбек очень слабый. Некоторые инициативы внедряются, но глобально вопрос не решается”, – сказал он.

По мнению Семенишина, призывы представителей отрасли “не принимаются во внимание с политической точки зрения, а не с экономической”.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение “зеленых” тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей возобновляемых источников энергии, введение полной ответственности за “небалансы” для производителей “чистой” электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную “зеленую” электроэнергию начиная с августа этого года.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями “зеленой” электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал “Укррудпром”.