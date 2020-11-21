Китайский подводный аппарат с людьми на борту опустился более чем на 10 километров

21.11.2020, 13:24, Новости дня

Как сообщают китайские СМИ, ученые из Поднебесной сумели опуститься на дно Марианской впадины, находящейся в Тихом океане. Речь идет о глубине, достигающей почти 11 километров, уточняют специалисты.

Как известно, Марианская впадина является самым глубоководным желобом на Земле. Даже беспилотные подводные аппараты опустить туда очень трудно. С точки зрения современных технологий, чуть легче запустить спутник в космос.

Тем не менее, китайские аппарат «Страйвер» или «Фендуже», как его называют на родине, совершил это увлекательное и очень опасное путешествие. Китайская экспедиция стала второй, кому удалось достичь отметки 10 909 метров под уровнем мирового океана. В прошлом году американцы побывали чуть глубже – на 10 927 метрах.