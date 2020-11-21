 

Американские ученые установили, что прямой солнечный свет смертельно опасен для человека

21.11.2020, 13:24, Новости дня

О том, что в наше время с пляжным отдыхом нужно быть поосторожнее, ученые говорили уже давно. Однако исследователи из Университета штата Вашингтон (США) обнаружили новую опасность солнечного света для человеческого организма.

Туристы, которые платят большие деньги за отдых в жарких странах, должны знать, что в буквальном смысле рискуют жизнью, когда целыми днями валяются на пляжах, отмечают ученые.

Американцы установили, что под воздействием ультрафиолетового излучения возникают ранее неизвестные науке повреждения ДНК, провоцирующие агрессивный рак кожи. Это не просто повышенный риск получить заболевание, это действительно очень опасно, говорят специалисты. Тем более что количество ультрафиолета, пропускаемого земной атмосферой, за последние годы возросло.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / В Киеве на карантин закрыли Зверинецкий мужской монастырь

29.07 / Guardian – адвокаты финдиректора Huawei нашли в её деле следы «происков» ФБР

26.10 / Французские депутаты согласились продлить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения до февраля

28.07 / Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений «режима тишины» в Донбассе

10.09 / Польша назвала возможное число лиц в санкционном списке ЕС против Белоруссии

18.08 / Российского генерала взорвали в Сирии

07.10 / Потребление электроэнергии в Украине превысило прогнозные показатели – Минэнерго

02.07 / Белому дому пришлось оправдываться из-за слов Трампа о лозунгах чернокожих

06.11 / “Остынь, Дональд, остынь!” Тунберг потроллила Трампа

17.11 / Назван размер средней зарплаты учителей в Москве по итогам 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска