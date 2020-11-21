Американские ученые установили, что прямой солнечный свет смертельно опасен для человека

21.11.2020, 13:24, Новости дня

О том, что в наше время с пляжным отдыхом нужно быть поосторожнее, ученые говорили уже давно. Однако исследователи из Университета штата Вашингтон (США) обнаружили новую опасность солнечного света для человеческого организма.

Туристы, которые платят большие деньги за отдых в жарких странах, должны знать, что в буквальном смысле рискуют жизнью, когда целыми днями валяются на пляжах, отмечают ученые.

Американцы установили, что под воздействием ультрафиолетового излучения возникают ранее неизвестные науке повреждения ДНК, провоцирующие агрессивный рак кожи. Это не просто повышенный риск получить заболевание, это действительно очень опасно, говорят специалисты. Тем более что количество ультрафиолета, пропускаемого земной атмосферой, за последние годы возросло.