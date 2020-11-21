Шойгу прибыл в Баку
21.11.2020, 13:12, Новости дня
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в столицу Азербайджана Баку.
Об этом информирует РИА «Новости».
Ранее в субботу Шойгу побывал в Ереване, где провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны страны Вагаршаком Аратюняном.
В состав российской межведомственной комиссии также входят министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
Президент Владимир Путин сообщал, что задачей делегации будет рассмотрение актуальных вопросов реализации трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.
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