Шойгу прибыл в Баку

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21.11.2020, 13:12, Новости дня

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в столицу Азербайджана Баку.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее в субботу Шойгу побывал в Ереване, где провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны страны Вагаршаком Аратюняном.

В состав российской межведомственной комиссии также входят министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Президент Владимир Путин сообщал, что задачей делегации будет рассмотрение актуальных вопросов реализации трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.



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