 

“Не смог совмещать пристрастие и работу”. Нардеп Трухин обвинил Уманского в алкоголизме

21.11.2020, 12:34, Новости дня

Депутат “Слуги народа” Александр Трухин заявил, что бывший министр финансов Игорь Уманский хронически злоупотребляет алкоголем. Об этом Трухин заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, видео опубликовано 20 ноября на YouTube-канале Shuster online.

“К сожалению, господин Уманский просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом, это правда. И поэтому человек не смог совмещать свои пристрастия с тем местом рабочим, куда его поставили”, – сказал он.

По словам Трухина, об алкоголизме Уманского знают и парламентарии, и сотрудники министерства финансов.

“Человека не оставили на улице, человеку дали шанс остаться в коллективе. Чувствовать себя значимым и быть вовлеченным в процесс. И человек, который сетует на то, что с мая месяца не может попасть на совещание к президенту – так я вам хочу сказать, что президент с удовольствием проводит совещания с теми людьми, которые настроены на конструктив, а не на отдых, и готовы приходить на свое рабочее место”, – добавил Трухин.

Нардеп добавил, что за 26 дней на посту министра Уманский не был на рабочем месте и пяти дней.

Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Уманского, главой Минфина стал Сергей Марченко.

Экс-министр заявил, что требовал отставки тогдашнего главы Налоговой службы Сергея Верланова, но Шмыгаль не поддержал инициативу, что стало одной из причин отставки.

В апреле стало известно, что Уманский станет советником главы Офиса президента Андрея Ермака. 12 ноября он раскритиковал решение властей ввести “карантин выходного дня” в Украине и написал заявление об уходе из Офиса президента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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