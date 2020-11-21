На вершине Эвереста стало больше кислорода

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21.11.2020, 12:30, Новости дня

Климат на Земле действительно серьезно изменился за последние несколько десятилетий, отмечают ученые. Это видно даже на примере самой высокой в мире горы Эверест.

Недавняя экспедиция, побывавшая там под эгидой National Geographic, зафиксировала увеличение концентрации кислорода в воздухе на высоте почти восемь километров. Пробы снега, взятые на так называемом Балконе, который находится под самой вершиной, позволили обнаружить волокна различных полимеров. Загрязнения воздуха достигли уже этой глуши и этой высоты.

Но самое интересное, что там стало выше атмосферное давление и, соответственно, концентрация кислорода. Еще чуть-чуть, и вершину мира можно будет покорять без кислородных масок.



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