На вершине Эвереста стало больше кислорода

21.11.2020, 12:30, Новости дня

Климат на Земле действительно серьезно изменился за последние несколько десятилетий, отмечают ученые. Это видно даже на примере самой высокой в мире горы Эверест.

Недавняя экспедиция, побывавшая там под эгидой National Geographic, зафиксировала увеличение концентрации кислорода в воздухе на высоте почти восемь километров. Пробы снега, взятые на так называемом Балконе, который находится под самой вершиной, позволили обнаружить волокна различных полимеров. Загрязнения воздуха достигли уже этой глуши и этой высоты.

Но самое интересное, что там стало выше атмосферное давление и, соответственно, концентрация кислорода. Еще чуть-чуть, и вершину мира можно будет покорять без кислородных масок.