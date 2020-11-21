Путин продлил действие контрсанкций
21.11.2020, 12:19, Новости дня
Президент Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении России.
Документ был опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.
Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации данного указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия контрсанкций.
Ранее Владимир Путин заявлял, что РФ в результате санкций потеряла около 50 млрд долларов, но смогла их компенсировать. При этом контрсанкции помогли стране развивать сельское хозяйство, освободили внутренний рынок. Кроме того, потери Европы от санкций в ряде сфер оказались более чувствительны, чем для России.
До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев, занимавший в тот момент пост премьера, заявил, что РФ не станет первой отменять санкции, введенные в ответ на ограничительные меры против Москвы.
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