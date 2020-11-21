Экс-министр экономики Милованов заявил, что является советником Ермака

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21.11.2020, 11:42, Новости дня

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что является внештатным советником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом он написал в своем Facebook.

“На самом деле я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака. И что это значит? Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: COVID, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания будут полезны высшему руководству Украины”, – написал он.

Экс-министр также отметил, что остается на должности президента Киевской школы экономики.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1862987770537063&id=100004775745586

Накануне “Украинская правда”, ссылаясь на источники, написала, что Милованова могут назначить советником.

Милованов был министром экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с августа 2019 года по март 2020-го, когда Верховная Рада отправила весь тогдашний Кабмин в отставку. После этого он вернулся на должность президента Киевской школы экономики.

12 ноября внештатный советник Ермака Уманский раскритиковал решение властей ввести “карантин выходного дня” в Украине и написал заявление об уходе из Офиса президента.

18 ноября он провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что за время работы в ОПУ и Минфине убедился: “достучаться к власти, ее руководству можно исключительно публично – через экран телевизора, через соцсети”. 

“Записки, предложения и другое, к сожалению, не принимаются”, – сказал он, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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