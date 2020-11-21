ЦИК отменила даты перевыборов в Борисполе и Новгороде-Северском

21.11.2020, 11:42, Новости дня

Центральная избирательная комиссия отменила постановления территориальных избирательных комиссий о назначении повторных выборов в Борисполе (Киевская область) и Новгород-Северском (Черниговская область) и требует назначить новые даты голосования. Об этом 20 ноября говорится на сайте ЦИК.

Как пояснили в ЦИК, предыдущие постановления Бориспольской и Новгород-Северской городских территориальных избирательных комиссий нарушают положения Избирательного кодекса, согласно которым назначать выборы необходимо на последнее воскресенье 60-дневного периода со дня принятия соответствующего решения.

Перевыборы в Борисполе должны были состояться 31 января 2021 года, а с 11 декабря этого года должен был начаться избирательный процесс. В Новгороде-Северском перевыборы были назначены на 17 января 2021 года.

ЦИК требует назначить новые даты повторных выборов мэров городов до 23 ноября.

Перевыборы в Борисполе назначены из-за смерти мэра города Анатолия Федорчука. Он победил на выборах, но вскоре умер от COVID-19.

Также от COVID-19 скончался и мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко. В комментарии Общественному 26 октября он рассказал, что победил на выборах (за него отдали голоса 2800 человек, за ближайшего соперника – 2000).