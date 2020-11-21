Трамп-младший заразился коронавирусом

21.11.2020, 10:48, Новости дня

Сын действующего президента США Дональд Трамп – младший сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил его представитель, пишет Reuters.

Болезнь у Трампа-младшего протекает бессимптомно, он находится на самоизоляции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В США коронавирусом заразилось почти 12 млн человек, более 254 тыс. умерли, 4,45 млн выздоровели.