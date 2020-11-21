 

В Ровенской области нашли зуб мамонта

21.11.2020, 10:48, Новости дня

В конце сентября возле села Морочное Ровенской области нашли зуб мамонта, сообщила в Facebook газета “Полісся”.

Местный житель обнаружил зуб в мелиоративном канале и передал его для идентификации краеведу Павлу Дубинцу.

В Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича впоследствии пришли к выводу, что зуб принадлежит одной из разновидностей мамонта.

“Установлено, что это левый верхний зуб молодой особи Mammuthus primigenius. Это промежуточная (между ранней и поздней) толстоэмалевая форма мамонтов, которые существовали на территории Восточной Европы во второй половине позднего плейстоцена, примерно 27–55 тыс. лет назад”, – говорится в заключении профессора кафедры физической географии, геоморфологии и палеогеографии, доктора географических наук Богдана Ридуша.

https://www.facebook.com/ZarichnePolissya/posts/707850799859346

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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