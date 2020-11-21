 

Арестович о Фокине: Для него мысль, что русские – враги, требует душевного переворота

21.11.2020, 10:48, Новости дня

Слова бывшего замглавы украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию мира на Донбассе Витольда Фокина, что он “не видит доказательств войны с Россией”, вредила нацбезопасности Украины. Такую позицию 20 ноября в эфире hromadske высказал спикер украинской делегации Алексей Арестович.

По его мнению, Фокин сделал свое заявление бессознательно.

“Он человек, которому за 80 лет. Человек, который сформировался в другой среде. Для него сама мысль, что россияне – враги, – она нуждается в душевном перевороте, отказа от того всего, что он знал и как он рос”, – подчеркнул Арестович.

Спикер украинской делегации также отметил, что Фокин, вероятно, просто неудачно выразился.

“По моему мнению, он пытался быть максимально точным и сказать: “Я не имею документальных доказательств присутствия российских войск сейчас на Донбассе”. А не то, что он отрицает, что они были, например, в августе 2014 года, когда был Иловайск… Но он неудачно выразился”, – добавил Арестович.

87-летний Фокин 18 августа стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Андрей Ермак. В интервью “1+1”, которое вышло 12 сентября, внучка Фокина Маша сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его. После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что “неприятно поражены” высказываниями переговорщика.

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его “мерзавцем и махровым идиотом”, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что “фокины” – это “диагноз, болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости”.

30 сентября Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от исполнения обязанностей замглавы делегации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Джонсон ушел на самоизоляцию из-за контакта с носителем коронавируса

12.07 / Стало известно о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти

11.10 / В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

27.10 / Учёные надеются на полынь в борьбе против коронавируса

14.11 / В Ивано-Франковске субботы и воскресенья сделали рабочими. Марцинкив заявил, что предприниматели должны работать

21.10 / У «неуверенной» в себе Европы есть потенциал стать мировой державой, но уже не при Меркель

06.08 / Суд признал право москвичей на дворы многоэтажек

13.11 / Объем рынка мобильной рекламы в 2021 году составит 290 млрд долларов

04.08 / Стефанчук рассказал, можно ли будет вернуть смертную казнь через референдум

27.09 / Ястремская проиграла стартовый матч на Roland Garros

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска