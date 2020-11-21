 

Турция анонсировала скорую отправку военных в Азербайджан

21.11.2020, 10:40, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВоеннослужащие ВС Турции вскоре отправятся в Азербайджан, сообщил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

Акар сообщил, что «турецкие военные вскоре отправятся в Азербайджан, сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку», передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Ранее сообщалось, что турецкий парламент одобрил отправку военных в Азербайджан.

До этого Хулуси Акар сообщал, что республика находится внутри процесса урегулирования в Нагорном Карабахе, как на поле, так и за столом переговоров. В МИД России подчеркивали, что деятельность Турции не относится к миротворческой операции, ее роль ограничивается лишь рамками центра по контролю за прекращением огня.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

Военный эксперт Алексей Леонков заявлял газете ВЗГЛЯД, что «если турецкие военнослужащие начнут изображать из себя миротворцев вопреки достигнутому соглашению по Карабаху – реакция со стороны Москвы будет жесткой».



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