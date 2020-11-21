 

В РФ за сутки выявили 24,8 тыс. случаев коронавируса

21.11.2020, 10:40, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗа минувшие сутки в РФ выявили 24 822 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 24822 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 23,4% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7168, Санкт-Петербурге – 2476, Московской области – 916.

Всего в стране выявлено 2 млн. 64 тыс. 748 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 577 тыс. 435 человек, из них 26021 человек вылечился за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 467 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 35778 человек.

Накануне, 20 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24 318. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 504.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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