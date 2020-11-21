 

В Украине уже более 600 тыс. случаев COVID-19

21.11.2020, 9:34, Новости дня

В Украине за сутки выявлено 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Это новый рекорд суточного прироста за все время эпидемии. Предыдущий был зафиксирован накануне – 14 575 новых случаев.

В числе вновь выявленных заболевших 610 детей и 590 медработников.

За сутки было госпитализировано 1761 человека, умерли 215, выздоровели 77 989 человек. Было проведено 71 949 тестирования, в том числе 45 508 методом ПЦР и 26 441 ИФА-тестов.

За все время эпидемии в Украине заболели 612 665 человек, из них 282 313 уже выздоровели, 10 813 случаев закончились летально.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1342), Киеве (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Киев – 57 807;
Винницкая область – 15 164;
Волынская область – 21 131;
Днепропетровская область – 27 544;
Донецкая область – 19 685;
Житомирская область – 25 664;
Закарпатская область – 21 165;
Запорожская область – 23 035;
Ивано-Франковская область – 31 305;
Киевская область – 29 380;
Кировоградская область – 4142;
Луганская область – 5617;
Львовская область – 40 416;
Николаевская область – 14 607;
Одесская область – 36 727;
Полтавская область – 17 942;
Ровенская область – 27 539;
Сумская область – 21 833;
Тернопольская область – 25 259;
Харьковская область – 50 784;
Херсонская область – 8359;
Хмельницкая область – 25 820;
Черкасская область – 17 149;
Черновицкая область – 30 636;
Черниговская область – 13 955.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/824061001470230

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 21 ноября в мире коронавирусом заразились 57,56 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,37 млн человек, выздоровело 36,9 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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