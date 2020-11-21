Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции украинских военных – штаб ООС

21.11.2020, 9:00, Новости дня

За прошедшие сутки, 20 ноября, на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

“В районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки – стрелковое оружие и гранатометы различных систем”, – говорится в сообщении.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки (Донецкая область) в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск используя запрещенные мины ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/822887868281581/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.