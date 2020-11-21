Суд в США удовлетворил ходатайство РФ о приостановке тяжбы по делу ЮКОСа

21.11.2020, 8:52, Новости дня

Федеральный суд американского столичного округа Колумбия удовлетворил ходатайство РФ о приостановке судебного разбирательства, по которому экс-акционеры ЮКОСа пытаются взыскать с РФ 50 млрд долларов, до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет рассмотрена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге, следует из распоряжения судьи Берил Хауэлл.

В документе указывается, что ходатайство РФ о приостановлении рассмотрения дела удовлетворено, «данное дело будет приостановлено до 18 ноября 2022 года или до завершения процесса в Верховном суде Нидерландов об отмене решения (апелляционной инстанции)», передает ТАСС.

Судья постановила, что ряд ходатайств российской стороны, в том числе о полном прекращении разбирательства «за отсутствием предметной юрисдикции», откладываются «до 18 ноября 2022 года или до решения спора в Верховном суде Нидерландов об отмене решения апелляционной инстанции» – в зависимости от того, что произойдет скорее.

Также Хауэлл дала представителям обеих сторон указание представить ей 20 мая 2021 года и затем представлять каждые полгода совместные отчеты о развитии событий в Гааге.

Как отмечается в поданном в сентябре ходатайстве российской стороны, экс-акционеры компании ЮКОС не смогли привести ни одной причины, по которой было бы необходимо возобновить в суде данный процесс.

В середине июня РФ подала ходатайство против возобновления в Вашингтоне слушаний по данному делу, которое по сути заморожено с сентября 2016 года. В нем говорится о необходимости отложить процессуальные действия в связи с тем, что основное дело, которое принимает во внимание суд в США, продолжает рассматриваться в Нидерландах, а именно в Верховном суде этой страны.

Ранее уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замглавы Минюста Михаил Гальперин сообщил, что Москва обратилась в верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений по искам экс-акционеров ЮКОСа.

Россия не согласилась с позицией генерального прокурора Нидерландов по делу ЮКОСа, рекомендовавшего отклонить просьбу Москвы о приостановке решения по искам экс-акционеров компании.

Напомним, в июне верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 млрд долларов.

При этом изначально суд постановил взыскать с РФ 50 млрд долларов, затем это решение отменил окружной суд Гааги, но в минувшем феврале апелляционный суд Гааги снова встал на сторону акционеров. Москва обжаловала это решение.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.