 

Правительство решило выделить больше 7,7 млрд на отпускные борющимся с COVID медикам

21.11.2020, 8:52, Новости дня

Борющимся с коронавирусом медикам выделят более 7,7 млрд рублей на оплату отпусков и на выплату компенсаций за неиспользованные отпуска, следует из подготовленного Минздравом проекта распоряжения правительства.

Документ согласован с Минфином, передает ТАСС.

«Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования Минздраву в размере 7,715 млрд рублей в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку (в условиях коронавируса)», – указывается в тексте.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил выплаты студентам-медикам за борьбу с COVID-19.



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