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21.11.2020, 8:52, Новости дня

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Ереван в составе межведомственной делегации, сообщили в правительстве Армении.

Также ожидается прибытие министра иностранных дел Сергея Лаврова, вице-премьеров РФ Александра Новака, Алексея Оверчука и других, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что задачей делегации будет рассмотрение актуальных вопросов реализации трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.

Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла «за каждую запятую».

Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха.

Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.



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