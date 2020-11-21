 

В Минобрнауки отреагировали на отказ вузов снижать плату за обучение на удаленке

21.11.2020, 7:58, Новости дня

Снижение вузами платы за обучение при переходе с очной формы на удаленную находится в компетенции самих образовательных учреждений, сообщили в Министерстве образования и науки России.

«Минобрнауки не может инициировать вопрос о снижении вузами платы за договорное обучение, это находится в компетенции самих вузов, так как они имеют определенную законом «Об образовании» монополию на установление стоимости платных услуг», – передает «Интерфакс» сообщение министерства.

Как пояснили в Минобрнауки, вуз может снизить плату за обучение с учетом компенсации недостающей стоимости за счет собственных средств. В ведомстве отметили, что главное требование к вузам при переходе на дистанционное обучение – сохранение качества образования, что требует от них больших затрат на развитие инфраструктуры. Недостаточная же финансовая обеспеченность вузов может снизить качество образовательного процесса, рассказали в министерстве.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала рассмотреть вопрос о перерасчете стоимости очной формы обучения в университетах в связи с переходом на дистанционный формат.

На этой неделе группа студентов Московского государственного университета им. Ломоносова сообщила о намерении подать иск к вузу с требованием пересчитать суммы контрактов за два семестра в связи с переходом на удаленку. В вузе отметили, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы и вуз принимает все меры для обеспечения непрерывности образовательного процесса в условиях пандемии.

В Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) в свою очередь сообщили РИА «Новости», что снижение платы за обучение из-за дистанционного формата не планируется, так как удаленка является образовательной технологией, а не новой формой обучения, образовательные услуги оказываются в полном объеме.



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