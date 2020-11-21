 

Похититель ребенка под Владимиром показался соседям «немного странным»

21.11.2020, 7:58, Новости дня

Знакомые предполагаемого похитителя семилетнего мальчика во Владимирской области назвали задержанного мужчину «немного странным».

«Молодой парень, маленько чудноватый, нам показалось. Одиночка», – сказала соседка подозреваемого в эфире телеканала «Звезда».

Соседи отметили, что не были знакомы с мужчиной, однако обратили внимание на особенности в его поведении. Они участвовали в поисках мальчика, и даже не могли представить, что он находится в соседнем доме.

«Но странность какая: у него все время ночами горел свет, особенно последние два месяца», – пояснили местные жители.

Соседи уточнили, что мужчина переехал в поселок из Суздаля.

Напомним, в четверг во Владимирской области спасли похищенного в сентябре первоклассника. В тот же день сотрудники полиции задержали предполагаемого похитителя.

Похитителем оказался 26-летний житель поселка Макариха. Обнаружить место нахождения ребенка удалось благодаря тому, что к сотрудникам ГУУР МВД от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте интернета, где сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика.

28 сентября в полицию Камешковского района поступило сообщение, что в поселке Горки не вернулся домой семилетний мальчик. После уроков он добрался до поселка школьным автобусом, но до дома не дошел. Отмечается, что ранее мальчик из дома не уходил и намерений сделать это не высказывал. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).



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