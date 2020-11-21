Назван необычный симптом рака легких

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21.11.2020, 7:58, Новости дня

Утолщение кончиков пальцев (синдром барабанных палочек) может быть признаком рака легких, сообщила представитель британского общества по изучению онкологического заболевания Эми Херст.

По словам специалиста, такая деформация – не самый распространенный симптом болезни, однако он также может указывать на другие негативные изменения в организме, передает РИА «Новости».

«Синдром барабанных палочек проявляется в виде изменений в форме ногтей или пальцев, которые начинают выглядеть опухшими», – отметила Херст в беседе с газетой Express.

Рекомендуется обратить внимание на следующие изменения: основание ногтя становится мягким, а кожа рядом становится блестящей; ногти изгибаются больше, чем обычно; кончики пальцев могут стать больше. В случае выявления подобных проблем, эксперт советует незамедлительно обратиться к врачу.

«Это вызвано тем, что в эту область приливает больше крови, чем обычно. Но мы не до конца понимаем, почему это происходит», – уточнили в организации.

Херст добавила, что существует множество других симптомов рака легких. Среди них: постоянный кашель, одышка, боль в груди, затрудненное глотание, хриплый голос, отек лица или шеи.

Симптом барабанных палочек – колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев кистей и стоп с характерной деформацией ногтевых пластинок в виде часовых стекол.

Ранее сообщалось, что ученые из США и Китая разработали метод, позволяющий по анализу крови обнаружить пять форм рака за четыре года до того, как появятся первые признаки, которые фиксируют современные методы диагностики.

Напомним, ученые из Орегонского университета науки и здоровья изобрели препарат, блокирующий распространение рака молочной и предстательной желез, толстой кишки и легких.

Кроме того, ученые из Стэнфордского университета закончили две первые фазы клинических испытаний нового метода вакцинации от неизлечимой мантийноклеточной лимфомы.



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