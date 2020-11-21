 

Для iPhone 12 вышла новая версия операционной системы

21.11.2020, 7:12, Новости дня

Как сообщили представители компании Apple, все замеченные ошибки в операционной системе, предназначенной для установки на смартфоны iPhone 12, уже исправлены. Для этого разработчик выпустил новую версию iOS 14.2.1.

Обновленная прошивка вышла без каких-либо добавлений функций. Все то же самое было и в предыдущей версии, отмечают эксперты. Компания вынуждена была выпустить ее в экстренном порядке, так как новая линейка смартфонов из-за ошибок в ОС могла застрять прямо на старте продаж.

Однако пользователей весьма удивил тот факт, что обновленная операционка предназначена для установки только на четырех моделях двенадцатых «Айфонов». Разработчик, очевидно, выпустил что-то очень спешное, иначе сфера применения ПО была бы шире.



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