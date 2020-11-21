В РФ снизилась безработица

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21.11.2020, 7:05, Новости дня

Количество безработных в РФ в октябре, по данным Росстата, сократилось на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в октябре составила 6,3%, передает ТАСС со ссылкой на сведения ведомства.

В октябре 3,5 млн человек были зарегистрированы как безработные, 1,7 млн человек получали соответствующее пособие.

Вместе с тем реальные зарплаты в РФ в сентябре 2020 года выросли на 2,2% по сравнению с сентябрем 2019 года, отметили в Росстате. С января по сентябрь 2020 года зарплаты выросли на 2,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Также в сентябре 2020 года выросла среднемесячная начисленная номинальная зарплата россиян на 6% по сравнению с сентябрем 2019 года. Она составила 49 тыс. 259 рублей.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что глобальный ВВП в 2020 году сократился из-за коронавируса на 4,4%, а в РФ спад составит примерно 3,9%.



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