Болтон допустил продление «администрацией Байдена» СНВ-3 на пять лет

21.11.2020, 7:05, Новости дня

Бывший помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что «администрация Джозефа Байдена» сосредоточится на продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Болтон выразил мнение, что Москве будет легче вести переговоры с Байденом, чем с действующим президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

«Я готов на доллар поспорить, что политика по отношению к РФ будет мягче. Жалобы по поводу сговора Трампа с Россией уйдут. Я думаю, что сейчас главным будет Договор о СНВ. <…> Администрация Байдена, наверное, продлит его еще на пять лет», – сказал Болтон в интервью телеканалу RTVI.

Он также подчеркнул, что диалог между Россией и США должен продолжаться.

«Есть еще очень много серьезных вопросов [для администрации Байдена] – это ядерные боеголовки, сверхзвуковое оружие, взаимоотношения с Китаем. Будет очень интересно, как администрация Байдена будет подходить к этому», – добавил Болтон.

Ранее в МИД РФ констатировали неготовность действующей администрации США продлевать СНВ-3. Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что «Байден понимает необходимость продления ДСНВ – это факт».

В начале октября появились сведения о готовности США к продлению ДСНВ в случае заморозки общего числа имеющихся ядерных боеголовок. После этого в Москве призывали Вашингтон не выдвигать неприемлемых для РФ условий по продлению СНВ-3.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

После этого МИД России предложил США продлить ДСНВ на один год. В этом случае РФ выразила готовность «вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов».

Однако США потребовали доказательств заморозки ядерного арсенала России, отказавшись продлевать СНВ-3 без дополнительных условий. В связи с этим в МИД РФ констатировали неготовность США к продлению СНВ-3. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва не цепляется за ДСНВ, безопасность РФ от отсутствия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не пострадает.