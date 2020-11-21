Названы наиболее вероятные претенденты Байдена на пост главы Госдепа

21.11.2020, 7:05, Новости дня

Наиболее вероятными претендентами на пост главы Госдепартамента Соединенных Штатов в «администрации Джозефа Байдена» являются помощник кандидата в президенты США от Демократической партии Энтон Блинкен и сенатор Крис Кунс (от штата Делавэр), информирует Associated Press.

По словам осведомленных источников, Блинкен и Кунс стали «двумя финалистами» в списке кандидатов на пост руководителя внешнеполитического ведомства США. Оба они выразили заинтересованность в том, чтобы занять указанную должность, передает ТАСС.

При этом, по словам источников, у Блинкена «есть преимущество» в сравнении с Кунсом, так как в случае выдвижения кандидатом Кунса, «потеря его влияния в Сенате может перевесить потенциальную ценность в качестве госсекретаря». По сведениям источников, Байден может объявить о своем выборе в начале следующей недели.

Ранее американское издание Politico сообщало, что Байден в будущем может назначить на должность госсекретаря США бывшего помощника по национальной безопасности в администрации Барака Обамы Сюзан Райс, а на пост главы Пентагона – бывшего заместителя министра обороны по политическим делам Мишель Флорной.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден провозгласил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.