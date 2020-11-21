 

Google Chrome существенно улучшил свою производительность

21.11.2020, 4:32, Новости дня

Самый популярный в мире поисковик заявил о завершении в этом году обновлений браузера Google Chrome. При этом разработчик сообщает о самом большом повышении производительности за последние несколько лет.

Ускорить работу браузера позволили внутренние оптимизации, отмечают представители компании. Теперь, если пользователь открыл одновременно множество вкладок, ЦП используется на обеспечение работоспособности активной. Остальные уже не так активно «съедают» ресурс, оставаясь в фоновом режиме.

По словам разработчиков обновлений для Google Chrome, данные изменения не только ускоряют процессы и экономят трафик. Также продлевается работа устройств на батареях. Иногда речь идет о дополнительном часе и более.



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