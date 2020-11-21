CNN – Apple выплатит $113 млн за намеренное замедление старых iPhone

21.11.2020, 3:40, Новости дня

Компания Apple заплатит $113 миллионов 34 штатам США в рамках расследования о намеренном замедлении скорости старых моделей iPhone. По мнению многих пользователей, компания делала это для того, чтобы манипулировать покупателями и подтолкнуть их к приобретению новых моделей смартфонов.



Reuters

Компания Apple согласилась выплатить миллионы долларов 34 штатам США за свою старую противоречивую практику, заключавшуюся в намеренном замедлении скорости старых моделей iPhone, пишет CNN. Это делалось ради продления срока годности батареи смартфона.

В рамках урегулирования расследования о недостаточной прозрачности касательно проблем с батареями на iPhone, запущенного штатами, Apple выплатит $113 млн. Сообщается, что компания не стала объяснять проблему пользователям и не стала менять батареи, а просто выпустила обновление программного обеспечения, повлиявшего на производительность старых моделей Iphone.

Как отмечает издание, многие пользователи решили, что действия Apple были мотивированы желанием подтолкнуть потребителей к покупке новых iPhone. «Большие технологические компании должны прекратить манипулировать потребителями и обязаны рассказывать им всю правду о своих продуктах», — приводит CNN слова министра юстиции Аризоны Марка Брновича.

CNN сообщает, что ранее Apple выпустила официальное извинение, временно снизила цены на новые батареи и добавила новую функцию, позволяющую следить за состоянием батареи iPhone.