Победу на выборах мэра Сум одержал действующий городской голова

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21.11.2020, 2:48, Новости дня

Победу на выборах городского головы Сум одержал действующий мэр, кандидат от “Батьківщини” Александр Лысенко. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные Центральной избирательной комиссией.

Во втором туре выборов, который состоялся 15 ноября, за Лысенко проголосовало 26 446 избирателей (60,32%). За его оппонента, кандидата от “Европейской солидарности” Вадима Акперова – 16 567 избирателей (37,79%).

В прошедшем 25 октября первом туре выборов мэра Лысенко набрал 44,2% голосов, Акперов – 14,71%.

Лысенко возглавляет Сумы с 2014 года. 

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%, во втором – 24%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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