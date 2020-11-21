France 24 – министр здравоохранения Франции заявил о росте депрессии среди населения

21.11.2020, 2:46, Новости дня

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал журналистам о значительном ухудшении психического здоровья французов с начала осени, пишет France 24. По словам министра, пандемия спровоцировала рост депрессивных синдромов у населения, однако правительство «никогда не забывало» об этом аспекте коронакризиса.



Reuters

В четверг министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил об ухудшении психологического состояния населения из-за пандемии COVID-19, пишет France 24.

«В период между концом сентября и началом ноября психическое здоровье французов значительно пошатнулось», — рассказал министр во время ежедневного брифинга для прессы. Он добавил, что в последние недели это привело к росту депрессивных синдромов во всех социально-демографических группах. Особенно сильно, по словам Верана, такие изменения наблюдаются у людей в сложном финансовом положении, среди молодёжи 18—24 лет, а также тех, кто уже страдал от психиатрических заболеваний.

«Психологическое воздействие эпидемии и карантина — не выдумка», — подчеркнул министр здравоохранения, отметив, что тревожность населения значительно возросла с конца августа. В своей речи Оливье Веран также напомнил, что введённые во Франции ограничения и карантин «не являются незначительными и не пройдут без последствий». При этом он уточнил, что правительство «никогда не забывало о (психологическом) аспекте кризиса в здравоохранении», пишет France 24.