Guardian – британские женщины по-прежнему дискриминированы в сфере рабочих перспектив и доходов

21.11.2020, 2:46, Новости дня

Разница в доходах между мужичнами и женщинами в Великобритании составляет 14,6%, пишет The Guardian, ссылаясь на данные британской национальной статистической службы. Отмечается, что из-за пандемии треть женщин потеряли работу или вынужденно перешли на неполную занятость. По мнению главы организации Fawcett Society Сэм Смитерс, пандемия отбросила назад прогресс в области выравнивания доходов женщин и мужчин.



Reuters

Британские женщины в возрасте старше 30 лет могут так и не застать времён равной оплаты труда, в случае если решение проблемы неравенства в оплате между женщинами и мужчинами не будет ускорено, пишет The Guardian, ссылаясь на анализ, проведённый Fawcett Society.

Согласно анализу, 43% занятых женщин Великобритании обеспокоены по поводу работы и своих перспектив повышения из-за коронавируса. Для занятых женщин, принадлежащих к этническим меньшинствам, данная цифра составляет 50%. Кроме того, треть занятых женщин потеряли работу либо вынужденно перешли на неполную занятость из-за причин, связанных с пандемией коронавируса.

По словам генерального директора Fawcett Society Сэм Смитерс, путь Великобритании к равной оплате женского и мужского труда вышел на «коронавирусный перекрёсток». Смитерс отметила, что прогресс, достигнутый за 50 лет с момента принятия закона о равных выплатах, подвергся эрозии. Теперь женщины сталкиваются с неопределённостью: особенно это касается сферы ухода за детьми, переживающей кризис из-за пандемии. В связи с этим Смитерс обвинила правительство в игнорировании проблемы и трате £16 миллиардов на оборону.

Согласно данным национальной статистической службы Великобритании, разница в доходах между мужчинами и женщинами в 2020 году составляет 14,6%. По мнению благотворительной организации Equality Trust, правительство сможет реально приравнять доходы мужчин и женщин только в том случае, если у женщин будет право знать о заработке мужчины, выполнившего такую же работу.

«Женщины по-прежнему недооценены, им недоплачивают, и прогресс в этом направлении незначителен», — приводит издание слова исполнительного директора Equality Trust Ванды Выпоршки.