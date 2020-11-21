N-TV – Болтон посоветовал европейцам стиснуть зубы и просто переждать Трампа

21.11.2020, 2:46, Новости дня

Бывший советник Дональда Трампа по безопасности Джон Болтон посоветовал европейцам стиснуть зубы и просто пересидеть последние недели пребывания своего экс-шефа на посту президента США, пишет немецкий телеканал N-TV. Он призвал международных партнёров не терять веру в демократию и заявил, что после 20 января, когда власть должна официально перейти к Джо Байдену, для всех начнётся совершенно новая жизнь.



Reuters

Бывший советник Трампа по безопасности Джон Болтон нашёл слова утешения для европейцев, пишет немецкий телеканал N-TV. В интервью редакционной сети Германии он посоветовал европейцам стиснуть зубы и переждать последние дни пребывания Дональда Трампа в должности президента США.

«Пожалуйста, никому сейчас не следует терять веру в демократию и правовую государственность из-за наших нынешних трудностей в Вашингтоне, — призвал Болтон. — Наши проблемы заключаются не в какой-нибудь системной ошибке. Они заключаются в Дональде Трампе».

По словам экс-советника американского президента по безопасности, время до 20 января, на первый взгляд, кажется долгим, но скоро наступит День благодарения, потом Ханука, Рождество, Новый год. «Я абсолютно уверен, что после передачи власти 20 января у нас будет совершенно новая жизнь», — подчеркнул Джон Болтон.

По информации и прогнозам американских СМИ, Трамп уступил на выборах 3 ноября своему сопернику из лагеря демократов, Джо Байдену. Действующий президент, однако, до сих пор не признал своего поражения и говорит о фальсификации выборов, не предъявляя соответствующих доказательств, отмечает немецкий телеканал.

В своём интервью с немецкими журналистами Болтон исключил вероятность нанесения военного удара по Ирану в последние дни пребывания Трампа на посту президента. «Это крайне маловероятно. Трамп, возможно, действительно наметил на оставшиеся у него дни тот или иной план на шаги, которые ошеломили бы большинство, — как в США, так и во всём остальном мире, — полагает Болтон. — Однако размышления Трампа, так было всегда, в итоге оказываются эпизодическими, спонтанными, они никак не связаны между собой».

При этом Джон Болтон не считает хорошей идеей предписанный Трампом вывод очередной части американских войск из Афганистана и Ирака. «Начать хотя бы с того, что число в 2500 человек, которое очаровательным образом должно подойти и для Ирака, в обоих случаях было принято абсолютно произвольно. Это политические цифры — не привязанные к военным требованиям в соответствующей стране. Трампа не интересует конкретный международный контекст, в котором всё это происходит», — пояснил свою точку зрения бывший советник президента США по безопасности.

Решение снять с должности министра обороны США Марка Эспера Болтон назвал «детским». По его словам, Трампа совершенно не волнует, что это сопряжено с определёнными опасностями и что такой шаг сопровождают риски и побочные эффекты.

Кроме того, Трамп не проявляет никакого уважения по отношению к будущей администрации американского президента Джо Байдена. Как новому лидеру США Байдену не остаётся ничего иного, кроме как снова усилить военный контингент после своего официального вступления в должность.

Также Байден подчеркнул, что это в целом неправильно, предпринимать во время переходного периода после президентских выборов шаги, которые приведут к изменениям в институтах внешней политики и безопасности США. Серьёзность положения в мире говорит против этого. «Однако таков Трамп: он просто действует по-детски», — заключает N-TV, цитируя слова Болтона.