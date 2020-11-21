 

Компания Huawei выпускает первый настольный компьютер

21.11.2020, 2:44, Новости дня

Первый за всю свою историю настольный компьютер MateStation B515 выпускает китайская компания Huawei. Ранее один из крупнейших производителей электроники их Поднебесной игнорировал данный сегмент.

Как поясняют эксперты, до того как Huawei попал под американские санкции, интерес к настольным компьютерам у него был не самым высоким, поскольку такие устройства в последнее десятилетие активно теряют приверженцев. Людям больше нравятся мобильные гаджеты, даже ноутбук теперь оценивают как нечто весьма громоздкое.

Но беда заставила диверсифицировать производство, чтобы удержаться на плаву. Huawei создал собственную материнскую плату для настольного ПК, открыв для себя новые возможности.



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