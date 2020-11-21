 

Путин о РФ и США: Испорченные отношения уже не испортишь

21.11.2020, 0:28, Новости дня

Президент Владимир Путин высказался на тему отношений РФ и Соединенных Штатов, заявив, что портить их дальше уже некуда.

«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», – сообщил Путин в эфире «России 1», отвечая на вопрос, не испортит ли РФ отношения с США, передает РИА «Новости».

Американский политолог Тед Карпентер ранее отмечал, что у США достаточно причин, чтобы восстановить отношения с Россией, но для этого Вашингтону придется признать определенные реалии и заниматься решением прагматичных задач.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Пентагон оценил планы Китая по ядерной модернизации

05.07 / К ЕГЭ привлекли нейросеть

25.10 / В мире: Зеленский теряет регионы Украины

23.09 / Путин рассказал об «эффекте эскимо» у гиперзвукового блока «Авангард»

25.09 / Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерным оружием

31.10 / 52-летний Быков в третий раз стал отцом

18.08 / 12-летнему украинцу отказали в нацотборе на “Детское Евровидение” из-за выступления в российском конкурсе

27.06 / ВАДА ответило на угрозу США прекратить финансирование

03.10 / Гармаш: Мы упорно не замечаем, что трехсторонняя контактная группа превратилась в пятистороннюю

03.08 / Участники протестов в Болгарии заблокировали центральную улицу в Варне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска