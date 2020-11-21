Путин о РФ и США: Испорченные отношения уже не испортишь
21.11.2020, 0:28, Новости дня
Президент Владимир Путин высказался на тему отношений РФ и Соединенных Штатов, заявив, что портить их дальше уже некуда.
«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», – сообщил Путин в эфире «России 1», отвечая на вопрос, не испортит ли РФ отношения с США, передает РИА «Новости».
Американский политолог Тед Карпентер ранее отмечал, что у США достаточно причин, чтобы восстановить отношения с Россией, но для этого Вашингтону придется признать определенные реалии и заниматься решением прагматичных задач.
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