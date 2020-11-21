 

Победу на выборах мэра Сум одержал кандидат от партии “Батьківщина” Лысенко

21.11.2020, 0:06, Новости дня

Победу на выборах городского головы Сум получил действующий мэр, кандидат от “Батьківщини” Александр Лысенко. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные 20 ноября пресс-службой Сумского городского совета.

Согласно информации в протоколах, во втором туре выборов городского головы за Лысенко проголосовало 26 446 избирателей – 60,32%.

За его оппонента, кандидата от “Европейской солидарности” Вадима Акперова проголосовало 16 567 избирателей – 39,68%.

В прошедшем 25 октября первом туре выборов мэра Лысенко набрал 44,2% голосов, кандидат Акперов – 14,71%.

Лысенко избирался городским головой Сум в мае 2014 года на внеочередных выборах и в ноябре 2015 года.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Явка избирателей во втором туре выборов мэра на местных выборах в Украине 15 ноября составила 24%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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