В минской школе произошло массовое отравление детей

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20.11.2020, 23:34, Новости дня

В минской школе номер 61 произошло массовое отравление детей, 16 школьников госпитализированы, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии.

«Дети, поступающие в детскую инфекционную больницу, осмотрены специалистами совместно со специалистами кафедр детских инфекционных болезней Белорусского государственного медуниверситета и Белорусской медицинской академии последипломного образования», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в детскую инфекционную больницу Минска поступили 17 детей. По данным пресс-службы одного ребенка, обратившегося в больницу, после осмотра медиков и оказания первой помощи родители забрали домой».

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии, по факту отравления школьников возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемических требований, повлекшее отравление людей.

В пресс-службе Мингорисполкома отметили, что всего за медицинской помощью обратились около 280 учеников. «После обеда дети стали обращаться за медицинской помощью. У них наблюдалась рвота, диарея. Им вызывали бригады скорой помощи. Пострадали в основном ребята пятого-девятого классов. Однако есть единичные случаи и среди тех, кто постарше», – говорится в сообщении пресс-службы Мингорисполкома в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что видимых нарушений в работе пищеблока не выявлено. В пресс-службе добавили, что в школе находятся представители МЧС, врачи-эпидемиологи, следственный комитет и правоохранительные органы.

Ранее СМИ сообщали, что в мире растет число смертельных отравлений от употребления антисептиков. Только за первые четыре месяца пандемии коронавируса ими отравились 800 человек, некоторые случаи связаны с закрытием алкомаркетов на карантин.



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