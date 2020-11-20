 

Буславец остается первой заместительницей главы Минэнерго

20.11.2020, 23:12, Новости дня

Ольга Буславец, которую 20 ноября Кабинет Министров Украины уволил с должности временно исполняющей обязанности министра энергетики, остается первой заместительницей министра энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго на своей странице в Facebook.

20 ноября Буславец освободили от должности врио, и она остается первой заместительницей министра энергетики Украины.

В Минэнерго отметили, что 17 ноября Рада поддержала законопроект, согласно которому  временное исполнение обязанностей министра возможно лишь в течение 30 дней.

Решение о назначении министра должно быть принято Радой.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/3578012108921706

29 марта Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Буславец министром, но президент Украины Владимир Зеленский призвал не рассматривать ее кандидатуру. 16 апреля Буславец стала временно исполняющей обязанности министра энергетики Украины.

4 июля она рассказала, что при отборе на должность проходила детектор лжи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / В Греции перенесли начало учебного года

24.08 / Лукашенко с автоматом Калашниковым: гротескная самопародия или реальная угроза? 

14.11 / Нелегальная вечеринка во Франции привела к столкновениям с полицией

13.08 / В ВОЗ назвали сумму, необходимую на разработку средств для борьбы с коронавирусом

12.08 / В Донецкой области будут судить четырех человек, обвиняемых в похищении и пытках участника АТО

20.09 / Легкий самолет приземлился на автотрассу под Курганом

18.07 / Пожар в “Токио Стар”. Совладельцу сгоревшего отеля избрали меру пресечения

28.10 / Армия Карабаха заявила об уничтожении огневых точек на территории Азербайджана

14.11 / Hürriyet – полагаться на собственные силы — Эрдоган обозначил приоритеты развития турецкого оборонпрома

10.08 / В Индии в результате оползня на чайной плантации погибли более 40 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска