Буславец остается первой заместительницей главы Минэнерго

20.11.2020, 23:12, Новости дня

Ольга Буславец, которую 20 ноября Кабинет Министров Украины уволил с должности временно исполняющей обязанности министра энергетики, остается первой заместительницей министра энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго на своей странице в Facebook.

20 ноября Буславец освободили от должности врио, и она остается первой заместительницей министра энергетики Украины.

В Минэнерго отметили, что 17 ноября Рада поддержала законопроект, согласно которому временное исполнение обязанностей министра возможно лишь в течение 30 дней.

Решение о назначении министра должно быть принято Радой.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/3578012108921706

29 марта Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Буславец министром, но президент Украины Владимир Зеленский призвал не рассматривать ее кандидатуру. 16 апреля Буславец стала временно исполняющей обязанности министра энергетики Украины.

4 июля она рассказала, что при отборе на должность проходила детектор лжи.