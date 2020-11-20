 

Российских туристов освободили от комендантского часа в Турции

20.11.2020, 21:46, Новости дня

В Турции иностранным туристам, в том числе россиянам, не требуется соблюдать комендантский час, введенный для борьбы с COVID-19, а ресторанам и барам при отелях разрешено работать для постояльцев в прежнем режиме, сообщил МИД страны.

Уточняется, что туристы могут спокойно перемещаться по улицам на автомобилях во время комендантского часа. Также требования не распространяются на рестораны и бары, расположенные в отелях. Кроме того, точки общепита продолжат работать в аэропортах, передает «Царьград».

«В течение двух недель коронавирусные ограничения могут быть ужесточены, если эпидемиологическая обстановка не улучшится», – предупредили в МИД.

Между тем масочный режим в связи с пандемией коронавируса действует на всей территории Турции: запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без масок. В пятницу сообщалось, что в аэропорту Антальи за отказ надеть защитные маски задержали двух граждан России. Их доставили в отделение полиции и выписали предписание об оплате штрафа.

Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении частичного комендантского часа в выходные дни в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа. Он отметил, что «в выходные дни будет введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10.00 до 20.00». Также власти республики приняли решение закрыть до конца этого года все кинотеатры.



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