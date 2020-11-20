Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве контролируемой

20.11.2020, 21:46, Новости дня

Эпидемиологическая ситуация в Москве остается контролируемой и управляемой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В последние пять дней <…> никакого серьезного всплеска заболеваемости не произошло. Наоборот, ситуация достаточно стабильная. По загрузке коечного фонда мы видим даже небольшое высвобождение коек в наших больницах, хотя сами цифры [по количеству госпитализируемых], они высокие», – сказал Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«В целом эпидемиологическая ситуация в Москве, как и сказал президент, она контролируемая и управляемая», – добавил мэр.

Он также сообщил, что власти Москвы сейчас не собираются из-за пандемии закрывать детские сады и переводить младшие классы школ на дистанционное обучение.

«У нас на сегодняшний день около 2,5 тыс. групп и детских садах и [младших школьных] классов находятся на карантине, это немало, но, с другой стороны, это и некритично для всей системы», – отметил мэр.

Ранее Собянин подписал указ о продлении дистанционного формата обучения для учащихся 6-11 классов в Москве до 6 декабря.

За минувшие сутки в РФ выявили 24 тыс. 318 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6 тыс. 902, Санкт-Петербурге – 2 тыс. 394, Московской области – 887.