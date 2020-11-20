Стали известны детали закрытого выступления Трампа на саммите АТЭС

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20.11.2020, 20:52, Новости дня

Действующий президент США Дональд Трамп поучаствовал на саммите АТЭС в закрытом от прессе режиме. Он затронул темы создания вакцин от COVID-19 и восстановления после кризиса.

«Есть много [сфер] сотрудничества: разрешение ситуации с пандемией, вакцины, экономическое восстановление, развитие цифровых технологий, я слышал много разговоров про это, торговля, инвестиции», – озвучил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу темы, которые затронул Трамп на АТЭС, передает ТАСС.

Победить пандемию можно, в этом заключалась основная идея речи президента США на АТЭС, указал он. «Президент отметил, какого прогресса добились США: мы на пороге получения разрешения на вакцину от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) <…>. Он также говорил о быстром возврате экономики США к докризисному уровню», – добавил Кадлоу.

В пятницу на саммите АТЭС выступал и российский лидер Владимир Путин. В ходе своего выступления Путин заявил, что наблюдается тревожная тенденция на спад промышленного производства и бедность на фоне пандемии. Также он сообщил, что зарегистрированные в РФ вакцины от коронавирусной инфекции эффективны и безопасны, необходимо лишь наладить массовое производство.



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