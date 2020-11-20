 

Кабмин сменил врио Министерства энергетики Украины

20.11.2020, 19:36, Новости дня

Кабинет министров Украины уволил Ольгу Буславец с должности временно исполняющей обязанности министра энергетики. Временно ведомство возглавит Юрий Бойко, который был ее заместителем. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба правительства.

“Временное исполнение обязанностей министра энергетики возложено на Бойко Юрия Николаевича, который до этого работал заместителем министра”, – говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Ольга Буславец остается работать в правительственной команде.

29 марта Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Буславец министром, но президент Украины Владимир Зеленский призвал не рассматривать ее кандидатуру. 16 апреля Буславец стала временно исполняющей обязанности министра энергетики Украины.

4 июля она рассказала, что при отборе на должность проходила детектор лжи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Путина попросили присвоить Комсомольску-на-Амуре статус «Город трудовой доблести»

20.11 / СБУ разоблачила в Черкассах растрату 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с COVID-19

04.11 / Трамп увеличил отрыв от Байдена в Техасе и Флориде

09.10 / Трамп собрался провести первый митинг после выписки из госпиталя

27.08 / Минск назвал причину конфликта в ливийском посольстве

19.11 / Билл Гейтс предрёк резкое сокращение деловых поездок и работы из офиса после пандемии

29.10 / “Отправим судей-предателей в Ростов”. Перед зданием КСУ пройдет акция протеста

02.10 / Великобритания отказалась сотрудничать с Россией по вакцине «Спутник V»

23.09 / Стала известна тематика первых дебатов Трампа и Байдена

20.07 / Вашингтон реагирует на активность «повара Кремля» в Африке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска