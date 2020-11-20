Кабмин сменил врио Министерства энергетики Украины

20.11.2020, 19:36, Новости дня

Кабинет министров Украины уволил Ольгу Буславец с должности временно исполняющей обязанности министра энергетики. Временно ведомство возглавит Юрий Бойко, который был ее заместителем. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба правительства.

“Временное исполнение обязанностей министра энергетики возложено на Бойко Юрия Николаевича, который до этого работал заместителем министра”, – говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Ольга Буславец остается работать в правительственной команде.

29 марта Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Буславец министром, но президент Украины Владимир Зеленский призвал не рассматривать ее кандидатуру. 16 апреля Буславец стала временно исполняющей обязанности министра энергетики Украины.

4 июля она рассказала, что при отборе на должность проходила детектор лжи.