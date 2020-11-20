Захваченных в Тбилиси заложников освободили
20.11.2020, 19:36, Новости дня
В Тбилиси освободили заложников, которых 20 ноября захватили в микрофинансовом учреждении. Об этом в Facebook сообщила представитель МВД Грузии Нино Георгобиани.
“Все заложники освобождены, нападавший задержан”, – написала она.
https://www.facebook.com/nino.giorgobiani.1217/posts/1731780143658433
Начальник патрульной полиции Важа Сирадзе рассказал, что заложников освободили после переговоров со злоумышленником. Бывшие заложники целые и невредимые, отметил он, передает телеканал “Рустави 2”.
Перед задержанием удерживавший людей мужчина в видеообращении призвал граждан “бороться с несправедливостью и защищать свои права, говоря, что народ сам выбирает правительство”, отмечает “Sputnik Грузия”.
Захват заложников произошел в офисе микрофинансовой организации на проспекте Акакия Церетели в Тбилиси. МВД сообщало, что злоумышленник вооружен. СМИ отмечали, что заложниками были девять человек, и разместили видео с изображением напавшего.
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