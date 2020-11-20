Отмена матча Лиги наций УЕФА. Менеджер сборной Украины заявил, что швейцарцы вели себя “несколько странно”

20.11.2020, 18:46, Новости дня

В Швейцарии перед отменой футбольного матча в рамках Лиги наций швейцарские медики вели себя “несколько странно” по отношению к украинской сборной.

Об этом 19 ноября заявил менеджер сборной и один из организаторов поездки Алексей Таргонский, интервью с ним опубликовал сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

“Мы прилетели в Швейцарию 15 ноября, и в аэропорту никаких проблем не было. Нас встретили, подали транспорт. Мы прибыли в отель, разместились, все было хорошо. Проблемы начались после того, как мы получили результаты тестирования [на коронавирус]. После этого швейцарцы, а именно медицинский комитет этого региона, стали вести себя несколько странно”, – сказал он.

По словам менеджера сборной, в день перед матчем швейцарцы потребовали явиться на стадион “и там еще раз пройти тесты перед тренировкой”.

“Раздевалку нам не предоставляли. Это было странно, ведь команда должна комфортно себя чувствовать перед тренировкой – при необходимости воспользоваться туалетом, попить чаю, сделать массаж. Со своей стороны мы предложили сделать тесты в отеле в 16.00, тогда бы все успевали и тренировки не были сорваны. Организаторы вроде пошли нам на уступки, прислали представителей лаборатории делать тесты в отель, но в 17.00”, – рассказал Таргонский.

Он отметил, что из-за задержки с тестированием “все пошло наперекосяк”, потому что на 18.00 была назначена тренировка.

“Приехали на стадион, там были закрыты раздевалки, непосредственно перед полем игроки обули бутсы. Не было возможности воспользоваться туалетом, попить чаю. Было странно и неприятно от такого дискриминационного отношения. В какой-то мере тренировки были сорваны”, – заявил менеджер сборной Украины.

По его словам, врач, глава медицинской службы кантона Люцерн говорил, “что он не против”, чтобы Швейцария обыграла Украину на футбольном поле, так как “он является фанатом футбола и своей сборной”.

“Я считаю, что решение властей Люцерна [отменить матч] было неверным. Также хочу добавить, что хозяева нам предоставили поле для тренировки в день игры очень плохого качества”, – отметил Таргонский.

Матч шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии, который был запланирован на 17 ноября, отменили из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у ряда украинских игроков.

В этом поединке должно было определиться, какая из сборных сохранит место в элитном дивизионе Лиги наций.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

После возвращения команды в Украину все футболисты сдали негативные тесты на коронавирус.