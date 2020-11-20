Объявлен список устройств Vivo для прошивки OriginOS

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20.11.2020, 18:42, Новости дня

В компании Vivo огласили список устройств, предназначенных для прошивки OriginOS. Напомним, что последняя является некоей смесью между iOS и MIUI. Всего разработчик планирует установить новый программный продукт на более чем три десятка гаджетов.

По словам представителей Vivo, новая оболочка предназначена для «Андроидов». Кроме того, она чем-то напоминает iOS, с одной стороны, и MIUI, с другой.

Полный список гаджетов представлен на официальном ресурсе Weibo. Так же указаны даты, начиная с которой продукт будет доступен. Речь идет о разных периодах будущего года. Компания также указывает на возможность для пользователей воспользоваться бета-версией, чтобы оценить работу новой оболочки.



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