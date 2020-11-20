Realme наступает на пятки компании Xiaomi

20.11.2020, 18:42, Новости дня

По данным аналитиков Counterpoint Research, представивших отчет о развитии мирового рынка электроники, самым быстрорастущим брендом остается Xiaomi. Однако продукции данной компании уже наступает на пятки новичок из Китая Realme.

К тому производителю действительно стоит повнимательнее присмотреться, советуют эксперты. Совсем недавно ворвавшись на глобальный рынок, он делает поразительные успехи и уже фактически заявляет претензии на мировое лидерство в отдельных категориях.

Так, за два года компания нарастила выпускаемые под своей торговой маркой смартфоны на 132%. Это фантастический результат, поясняют специалисты. Realme уже продал около 50 миллионов мобильных устройств.