Алиев отреагировал на претензии Армении в адрес России
20.11.2020, 18:40, Новости дня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал последнее выступление российского коллеги Владимира Путина по Карабаху «достаточно ясной и абсолютно точной информацией».
«Они (армянская сторона – прим. ВЗГЛЯД) выдвигают претензию против России, что она не помогла им. В своем интервью президент РФ представил достаточно ясную и абсолютно точную информацию, выразил свою позицию. Азербайджан воевал на своей признанной международным правом территории. Поэтому здесь и речи не может идти о позволении вмешательства каких-либо союзнических отношений. Но они всем делают замечание, всеми недовольны. Как можно жить с таким мышлением?» – сообщил Алиев в эфире азербайджанского телевидения, передает РИА «Новости».
Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.
Кроме того, глава государства рассказал, что бои в Карабахе могли быть прекращены еще в октябре, но премьер-министр Армении Никол Пашинян не согласился с требованием Азербайджана о возвращении беженцев в город Шуша. «Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха», – сообщил российский лидер, отметив, что предполагалось возвращение мирных граждан, а потому не очень понятно, какой угрозы опасался Пашинян.
В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров жестко ответил на обвинения в адрес российской стороны в якобы имевшем место нарушении Москвой обязательств по ОДКБ. Он назвал такие утверждения нечистоплотными. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, «записная оппозиция» применяет все средства, включая «откровенное передергивание фактов».
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