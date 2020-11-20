Супруга актера “Дизель Шоу” Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко

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20.11.2020, 17:52, Новости дня

Супруга актера “Дизель Шоу” Александра Бережка Елена Бережок в интервью ЖВЛ на “1+1” заявила, что старается относится к интимным сценам мужа с его партнершей – актрисой Викторией Булитко “ровно и спокойно”.

“Настроение у меня разное бывает. Бывает, что я себе что-то там надумаю. Было когда-то. В принципе, я уверена в нем, а он уверен во мне”, – рассказала она.

Елена и Александр Бережок. Фото: berezhoks / Instagram

Александр и Елена Бережок поженились в 2012 году после двух лет отношений. Они  познакомилась во время работы на корпоративе. Супруги воспитывают двух сыновей.

Булитко – партнерша Бережка по сцене и съемкам в сериале “Выжить любой ценой”. Актеры играют супружескую пару.

Летом 2020 года актриса заинтриговала сети совместным фото с Бережком, на котором они были запечатлены вместе с новорожденным ребенком. 

12 ноября Булитко заявила, что Бережок – ее только на сцене и в кадре. “А так у нас разная жизнь. У Сашки вообще есть жена и двое детей. А я? А я – секретная информация”, – сообщила она тогда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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