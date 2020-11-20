Компания Intel представила «образцовый» ноутбук

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20.11.2020, 17:48, Новости дня

Компания Intel публично показала «образцовый» ноутбук модели NUC M15. По словам разработчика, речь идет о так называемой эталонной модели. Ее смогут использовать партнеры производителя для выпуска устройств с аналогичными характеристиками под своими менее раскрученными брендами.

Новая линейка ноутбуков с «сердцем» Intel пойдет в серию уже в будущем году. В зависимости от места выпуска и конкретных характеристик каждой версии цены, предположительно, будут колебаться в диапазоне от 1000 до 1500 долларов.

Все они будут объединены процессором Intel Core 11 с интегрированной графикой Iris Xe и оперативной памятью на 16 Гб. Качество изображения на экранах также никого не разочарует, обещает разработчик.



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