 

Компания Microsoft создала новый чип безопасности

20.11.2020, 17:48, Новости дня

Представители Microsoft показали новое устройство. Это чип безопасности, получивший красноречивое название Pluton. По словам разработчика, оно будет предназначено для защиты всех компьютеров, ноутбуков и прочих гаджетов с ОС Windows.

Чип планируют интегрировать в процессоры, а потому пользователи получат его автоматически при покупке нового гаджета. Напомним, что сейчас производитель использует для тех же целей чип Trusted Platform Module.

В нем хранятся криптографические ключи и осуществляется подтверждение целостности системы. По словам представителей компании Microsoft, с запуском в производство чипа безопасности нового поколения будут решены многие проблемы, связанные с использованием Windows разных версий.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Международные правозащитники обвинили Минск в массовых арестах и пытках

24.09 / Похищение полковника ВСУ в Сумах было частью военных учений

04.07 / Германия до 2038 года откажется от использования угля

16.07 / Верховный суд Беларуси отклонил жалобу представителя Бабарико на отказ в регистрации кандидатом в президенты

03.07 / Первый день ЕГЭ: кого не пустили на экзамен

21.09 / Онколог Минздрава: Князь Владимир и Ярослав Мудрый умерли от рака

04.08 / Фокин не принял окончательное решение о работе в ТКГ – СМИ

23.09 / Украине будет трудно получить транш МВФ до конца года – анализ Morgan Stanley

16.07 / Евросоюз исключил две страны из списка для открытия границ

23.09 / Опубликован сценарий распространения коронавируса на пять лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска