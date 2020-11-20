Компания Microsoft создала новый чип безопасности

20.11.2020, 17:48, Новости дня

Представители Microsoft показали новое устройство. Это чип безопасности, получивший красноречивое название Pluton. По словам разработчика, оно будет предназначено для защиты всех компьютеров, ноутбуков и прочих гаджетов с ОС Windows.

Чип планируют интегрировать в процессоры, а потому пользователи получат его автоматически при покупке нового гаджета. Напомним, что сейчас производитель использует для тех же целей чип Trusted Platform Module.

В нем хранятся криптографические ключи и осуществляется подтверждение целостности системы. По словам представителей компании Microsoft, с запуском в производство чипа безопасности нового поколения будут решены многие проблемы, связанные с использованием Windows разных версий.