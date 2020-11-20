Эксперты рассказали об особенностях смартфона ASUS ZenFone 7 Pro

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20.11.2020, 16:54, Новости дня

По словам специалистов, на российский рынок вскоре должны выйти две версии новых смартфонов ASUS ZenFone 7 Pro и ASUS ZenFone 7. Эксперты предварительно дали оценку данным гаджетам.

ASUS представил нечто более оригинальное, отмечают специалисты. Например, интересными кажутся технические решения трех камер, которые могут выступать как с тыльной, так и с лицевой стороны устройства.

Кроме того, эксперты отмечают необычную прочность устройства и хвалят его за мощный процессор Qualcomm, который предполагают увидеть в комплектации более дорогой модели смартфона. Вместо 865-го в смартфоне будет использован процессор Snapdragon 865 Plus с большей частотой и объемом памяти до 256 Гб. У гаджета без пометки «Pro», будет вдвое меньше гигабайт.



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